UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Байден "даст понять" Путину, что США не позволят ему нарушать права человека

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден намерен поднять на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным вопрос о недопустимости нарушения прав человека. Американский лидер намерен дать "ясно ему понять", что Вашингтон не будет бездействовать в этом вопросе.

Об этом президент США заявил в ходе своего выступления на ежегодной службе в День поминовения.

"Я встречусь с президентом Путиным через пару недель в Женеве. Я дам ясно понять, что мы не будем стоять в стороне, позволяя ему нарушать эти права", - сказал Байден.

Президент США также отметил, что обсуждал тему защиты прав человека во время недавнего телефонного разговора с председателем Китая Си Цзиньпином. По словам американского лидера, это была "очень долгая" беседа.

"Я ясно заявил, что мы не можем не выступать за права человека во всем мире", - подчеркнул Байден.

Напомним, Байден и Путин проведут встречу 16 июня 2021 года в швейцарской Женеве.

Отметим, замглавы МИД Евгений Енин сообщал, что перед встречей с Путиным Байден переговорит с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как писало РБК-Украина, ранее в Кремле заявили, что на первый саммит президентов США и России не готовят двусторонних документов. Кроме того, Москва подчеркивает, что от встречи не стоит ждать перезагрузки в отношениях с Вашингтоном.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ПутинСоединенные Штаты АмерикиДжозеф Байденвстреча