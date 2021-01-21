Байден не будет менять главу ФБР

Фото: Кристофер Рэй (flickr.com/fbi)

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден решил, что делать с руководством Федерального бюро расследований. Он оставит на посту действующего руководителя спецслужбы.

Об этом сообщила пресс-секретарь Байдена Джен Псаки в Twitter.

По словам Псаки, 46-й американский президент намерен оставить на посту главы ФБР его действующего руководителя Кристофера Рэя. Байдена устраивает то, как Рэй выполняет свои обязанности.

"Хочу очень четко заявить, что президент Байден намерен оставить директора ФБР Рэя на его посту", - написала она.

Напомним, вчера американский Сенат одобрил предложенную Байденом кандидатуру директора Национальной службы разведки. Этой службе подчиняются ЦРУ, АНБ и ФБР.

Также РБК-Украина писало, что вчера Байден назначил исполняющего обязанности главы Пентагона, который будет находиться на посту до назначения Сенатом предложенного президентом кандидата.

Кроме того, новый президент США назначил временного государственного секретаря США. Руководить Госдепом пока что будет известный дипломат Дэниэл Смит.