Байден назначил временного главу Пентагона

Фото: Дэвид Норквист (armytimes.com)

Президент США назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Дэвида Норквиста. Во время президентства Дональда Трампа Норквист занимал пост заместителя министра обороны.

Об этом сообщает The Hill.

Теперь же он будет руководить Пентагоном до тех пор, пока сенат не утвердит его преемника.

Ранее Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента.

Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции - Монти Уилкинсон, указано в сообщении.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине.

РБК-Украина писало, что Байден заявлял, что его администрация гарантирует предоставление летального вооружения Украине.

Отметим, с другими кандидатами Байдена на правительственные должности вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.