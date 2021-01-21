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В США утвердили главу нацразведки: кто будет контролировать работу ФБР и ЦРУ

Вашингтон, Четверг 21 января 2021 03:48
В США утвердили главу нацразведки: кто будет контролировать работу ФБР и ЦРУ
Фото: Аврил Хейнс (Joe Raedle)
Автор: Артур Родивилов

Сенат США одобрил кандидатуру Аврил Хэйнс на должность директора национальной разведки. Нацразведка координирует 18 спецслужб США, в том числе ЦРУ, АНБ и ФБР.

Об этом сообщает CNN.

Госпожа Хэйнс ранее уже работала в команде с Джо Байденом. В 2013–2015 годах она работала заместителем директора ЦРУ, а в 2015–2017 годах — заместителем советника президента Барака Обамы по нацбезопасности.

На слушаниях в Сенате госпожа Хэйнс обращала внимание на угрозы киберпространству, исходящих со стороны России. Такие угрозы, по ее словам, «серьезный повод для беспокойства» и «серьезный риск». Но она признала, что ей нужно больше информации, чтобы сделать однозначный вывод о масштабах этих угроз.

Ранее Байден назначил временных министров финансов и юстиции, а также временного главу Госдепартамента и Пентагона.

Так, исполнять обязанности госсекретаря будет Дэн Смит, временным главой министерства финансов станет Энди Бокол, министерства юстиции - Монти Уилкинсон, указано в сообщении.

Ранее кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что администрация избранного президента Джо Байдена поддерживает предоставление летального оружия Украине.

РБК-Украина писало, что Байден заявлял, что его администрация гарантирует предоставление летального вооружения Украине.

Отметим, с другими кандидатами Байдена на правительственные должности вы можете ознакомиться в материале РБК-Украина.

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Новости Украины В мире Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки

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