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Байден не буде змінювати главу ФБР

Вашингтон, Четвер 21 січня 2021 22:01
Байден не буде змінювати главу ФБР
Фото: Крістофер Рей (flickr.com/fbi)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден вирішив, що робитиме з керівництвом Федерального бюро розслідувань. Він залишить на посаді чинного керівника спецслужби.

Про це повідомила прес-секретар Байдена Джен Псакі в Twitter.

За словами Псакі, 46-й американський президент має намір залишити на посаді керівника ФБР його чинного очільника Крістофера Рея. Байдена влаштовує те, як Рей виконує свої обов'язки.

"Хочу дуже чітко заявити, що президент Байден має намір залишити директора ФБР Рея на його посаді", - написала вона.

Нагадаємо, вчора американський Сенат схвалив запропоновану Байденом кандидатуру директора Національної служби розвідки. Цій службі підпорядковуються ЦРУ, АНБ та ФБР.

Також РБК-Україна писало, що вчора Байден призначив виконувача обов'язків глави Пентагону, який перебуватиме на посаді до призначення Сенатом запропонованого президентом кандидата.

Крім того, новий президент США призначив тимчасового державного секретаря США. Керувати Держдепом поки що буде відомий дипломат Деніел Сміт.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденФБР

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