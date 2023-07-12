Байден буде відвертим і уважно слухатиме Зеленського після його критики рішення НАТО

Президент США Джо Байден буде прямолінійним під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО у Вільнюсі, але планує "уважно слухати" українського лідера після того, як він висловив розчарування рішенням Альянсу щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника з питань національної безпеки Джейка Саллівана в ефірі програми "CNN This Morning" .

Салліван зазначив, що Україні не пропонують членство в НАТО зокрема й тому, що в такому разі Альянс буде у стані війни з Росією. Окрім того, він підкреслив необхідність проведення додаткових реформ.

Він зазначив, що НАТО з нетерпінням чекає на майбутнє Україною в Альянсі: "Ми будемо працювати з Україною на шляху до НАТО. Але ми не готові запросити Україну сьогодні".

"Президент Зеленський, очевидно, має інший погляд на це. Але президент Байден буде сьогодні з ним відвертим, як він був у кожній телефонній розмові і зустрічі, яку вони провели, викладаючи свої міркування, викладаючи свою думку, а потім уважно вислухавши те, що має сказати президент Зеленський", - сказав радник Байдена.

Відповідаючи на запитання про те, які конкретні реформи має здійснити Україна, Салліван зазначив, що м'яч на українському полі через процес Річної національної програми НАТО. При цьому він зазначив, що Альянс і Україна "приділятимуть особливу увагу швидкому просуванню в певних сферах, щоб підвищити стійкість української демократії".

При цьому Салліван сказав, що розуміє бажання України стати членом НАТО "якомога швидше", але зазначив, що ситуація є "динамічною".

"НАТО має зберігати гнучкість - тісно співпрацювати з Україною на її шляху до прийняття рішення про те, коли в подальшому має сенс її прийняти", - додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі

Вчора у Вільнюсі країни-члени НАТО узгодили спільне комюніке щодо України. В ньому вони окреслили бачення того, яким має бути шлях України до членства в Альянсі.

Лідери-країн членів визначили, що Україна отримає запрошення приєднатися до Альянсу після того, як країни блоку погодяться і держава виконає певні умови.

Проте Україна так і не отримала чітких умов та графіка вступу до НАТО.

Президент Володимир Зеленський розкритикував НАТО за нерішучість щодо України через відсутність чітких умов вступу.

Зазначимо, що сьогодні Зеленський має зустрітися з Байденом, та український лідер зауважив, що не збирається переконувати президента США в тому, що Україна має бути в НАТО.

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