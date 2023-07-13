Байден не бачить "реальної перспективи" застосування Росією ядерної зброї

Американський президент Джо Байден заявив, що не існує "реальної перспективи" застосування російським диктатором Володимиром Путіним ядерної зброї проти України чи Заходу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

"Не тільки Захід, але й Китай та решта світу сказали: не треба цього робити", - сказав Байден на прес-конференції в Гельсінкі.

Президент США коментував ймовірність ядерного удару на тлі зростаючої нестабільності в Москві.

Реакція РФ на результати саміту НАТО

У той час як НАТО підсилило підтримку України, російські офіційні особи почали знову говорити про використання ядерної зброї.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що надання винищувачів F-16 буде розглядатися Кремлем як "ядерна загроза", оскільки ці літаки здатні нести ядерні боєголовки.

Водночас заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв заявив, що посилення підтримки України з боку НАТО може призвести до Третьої світової.

А сам Путін знову почав вигадувати "загрози" для Росії, якщо Україна стане членом Північноатлантичного альянсу.

Саміт НАТО в Вільнюсі

Нагадаємо, наша країна прагне вступити до НАТО, оскільки вважає такий крок найкращим для забезпечення власної безпеки. Зокрема, вступ до НАТО передбачає, що напад на нашу країну розцінюватиметься як напад на весь Альянс.

Це необхідно, щоб стримати Росію від повторного вторгнення після завершення війни.

Учора, 12 липня, у Вільнюсі завершився саміт НАТО, на якому союзники вирішили ухвалити нашу країну без виконання плану дій щодо членства.

З усіма результатами саміту для України можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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