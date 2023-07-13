Байден не видит "реальной перспективы" применения Россией ядерного оружия
Американский президент Джо Байден заявил, что не существует "реальной перспективы" применения российским диктатором Владимиром Путиным ядерного оружия против Украины или Запада.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
"Не только Запад, но и Китай и остальной мир сказали: не надо этого делать", - сказал Байден на пресс-конференции в Хельсинки.
Президент США комментировал вероятность ядерного удара на фоне растущей нестабильности в Москве.
Реакция РФ на результаты саммита НАТО
В то время как НАТО усилило поддержку Украины, российские официальные лица начали снова говорить об использовании ядерного оружия.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предоставление истребителей F-16 будет рассматриваться Кремлем как "ядерная угроза", поскольку эти самолеты способны нести ядерные боеголовки.
В то же время заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что усиление поддержки Украины со стороны НАТО может привести к Третьей мировой.
А сам Путин снова начал придумывать "угрозы" для России, если Украина станет членом Североатлантического альянса.
Саммит НАТО в Вильнюсе
Напомним, наша страна стремится вступить в НАТО, поскольку считает такой шаг лучшим для обеспечения безопасности. В частности, вступление в НАТО предполагает, что нападение на нашу страну будет расцениваться как нападение на весь Альянс.
Это необходимо, чтобы сдержать Россию от повторного вторжения после войны.
Вчера, 12 июля, в Вильнюсе завершился саммит НАТО, на котором союзники решили принять нашу страну без выполнения плана действий по членству.
Со всеми результатами саммита для Украины можете узнать в материале РБК-Украина.
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