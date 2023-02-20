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Байден анонсував новий пакет допомоги Україні на 500 млн доларів

Фото: президент США Джо Байден (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Україна отримає від США новий пакет військової допомоги вартістю 500 млн доларів. Він буде включати боєприпаси та засоби для захисту неба над Україною.

Про це заявив президент США Джо Байден на брифінгу з Володимиром Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

"Анонсований сьогодні пакет включає боєприпаси для HIMARS та гаубиць, більше за Javelin, протитанкові системи, системи повітряного спостереження, щоб захистити український народ від бомбардувань", - сказав американський лідер.

Байден також перерахував зобов'язання щодо постачання озброєнь в Україну: понад 700 танків, тисячі броньованих машин, тисяча артилерійських систем, понад 2 млн артснарядів тощо.

"Пізніше цього тижня ми оголосимо про додаткові санкції проти еліт та компаній, які намагаються ухилитися від російської військової машини або заповнити її", - додав президент США.

Лідер зазначив, що завдяки двопартійній підтримці у Конгресі, цього тижня США виділять мільярди бюджетної допомоги, щоб допомогти у забезпеченні базових послуг для українських громадян.

Нагадаємо, сьогодні до Києва прибув президент США Джо Байден. За даними ЗМІ, американський лідер та президент України Володимир Зеленський обговорили можливе постачання далекобійної зброї.

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Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденВійськова допомога