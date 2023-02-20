Байден анонсировал новый пакет помощи Украине на 500 млн долларов

"Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок", - сказал американский лидер.

Байден также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: более 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

"Позже на этой неделе мы объявим о дополнительных санкциях против элит и компаний, которые пытаются уклониться от российской военной машины или восполнить ее", - добавил президент США.

Лидер отметил, что благодаря двухпартийной поддержке в Конгрессе, на этой неделе США выделят миллиарды бюджетной помощи, чтобы помочь в обеспечении базовых услуг для украинских граждан.

Напомним, сегодня в Киев прибыл президент США Джо Байден. По данным СМИ, американский лидер и президент Украины Владимир Зеленский обсудили возможные поставки дальнобойного оружия.

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