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Байден анонсировал переговоры с Си Цзиньпинем об отмене пошлин

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Вашингтон, Суббота 18 июня 2022 20:57
Байден анонсировал переговоры с Си Цзиньпинем об отмене пошлин Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Президент США Джо Байден планирует переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Как заявил Байден, переговоры будут касаться отмены некоторых пошлин на китайские товары, введенных при Дональде Трампе. Он также отметил, что приближается к решению о судьбе экономических санкций.

"Я нахожусь в процессе принятия решения", - заявил Байден журналистам в краткой беседе после поездки на велосипеде возле своего пляжного дома в Делавэре.

Также сообщается, что помощники по нацбезопасности и экономике завершают обзор тарифной политики США и вскоре предоставят рекомендации президенту.

Отметим, введенные при Трампе тарифы предусматривали 25%-ю пошлину на китайские товары на миллиарды долларов. Санкции были направлены на сокращение дефицита торгового баланса США и принуждение Китая к более справедливой практике.

Напомним, ранее Китай запрашивал у США встречу на уровне министров обороны после заявлений Байдена о готовности применить силу для защиты Тайваня.

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