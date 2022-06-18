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Байден анонсував переговори з Сі Цзіньпінем про скасування мит

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Вашингтон, Субота 18 червня 2022 20:57
Байден анонсував переговори з Сі Цзіньпінем про скасування мит Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Президент США Джо Байден планує переговори з китайським лідером Сі Цзіньпіном найближчим часом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Як заявив Байден, переговори стосуватимуться скасування деяких мит на китайські товари, введених за Дональда Трампа. Він також зазначив, що наближається до рішення про долю економічних санкцій.

"Я перебуваю в процесі прийняття рішення", - заявив Байден журналістам у короткій бесіді після поїздки на велосипеді біля свого пляжного будинку в Делавері.

Також повідомляється, що помічники з нацбезпеки та економіки завершують огляд тарифної політики США і незабаром нададуть рекомендації президенту.

Зазначимо, введені за Трампа тарифи передбачали 25%-ве мито на китайські товари на мільярди доларів. Санкції були спрямовані на скорочення дефіциту торгового балансу США і примус Китаю до більш справедливої практики.

Нагадаємо, раніше Китай запитував у США зустріч на рівні міністрів оборони після заяв Байдена про готовність застосувати силу для захисту Тайваню.

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