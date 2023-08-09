Бавовна цвіте, росіяни горять. В ЗСУ розповіли про досягнення на Таврійському напрямку

Збройні сили України протягом доби виконали 1545 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили 18 одиниць ворожої техніки.
Про це розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
"На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни... За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі - 93, поранені - 150, полонені - 1)", - розповів Тарнавський.
Також наші воїни знищили 18 одиниць техніки ворога, зокрема:
"Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт", - додає Тарнавський.
Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 820 окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 251 620 одиниць особового складу.
Як відзначає Інститут вивчення війни, наші солдати наразі ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тим часом росіяни жаліються на атаки ЗСУ з бронетехнікою та підтримкою танків поблизу Роботиного.
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