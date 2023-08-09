Бавовна цвіте, росіяни горять. В ЗСУ розповіли про досягнення на Таврійському напрямку

"На Таврійському напрямку цвіте бавовна і горять росіяни... За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 244 особи (загиблі - 93, поранені - 150, полонені - 1)", - розповів Тарнавський.

Також наші воїни знищили 18 одиниць техніки ворога, зокрема:

3 танки;

6 ББМ;

3 артилерійських системи та міномети;

2 РСЗВ;

1 БпЛА;

3 одиниці автомобільної техніки.



"Також було знищено 8 складів боєприпасів ворога та 1 пункт управління/командно-спостережний пункт", - додає Тарнавський.

Ситуація на фронті

Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 820 окупантів. Втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення на територію України склали 251 620 одиниць особового складу.

Як відзначає Інститут вивчення війни, наші солдати наразі ведуть наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Тим часом росіяни жаліються на атаки ЗСУ з бронетехнікою та підтримкою танків поблизу Роботиного.