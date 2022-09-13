"Бавария" уверенно одолела "Барселону" в Лиге чемпионов, "Ливерпуль" еле справился с "Аяксом"

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Группа A

"Ливерпуль" – "Аякс" – 2:1

Голы: Салах, 17, Матип, 89 – Кудус, 27

Группа B

"Порту" – "Брюгге" – 0:4

Голы: Хутгла, 15 (пенальти), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, 89

"Байер" – "Атлетико" – 2:0

Голы: Андрих, 84, Диаби, 87

Группа C

"Бавария" – "Барселона" – 2:0

Голы: Л. Эрнандес, 50, Сане, 54

Группа D

"Марсель" – "Айнтрахт" – 0:1

Гол: Линдстрем, 43

На "Энфилде" мерсисайдцы сумели забить быстрый мяч. На 17-й минуте Жота вывел Салаха на оперативное пространство, и египтянин с легкостью реализовал свой момент. Но "Аякс" сумел отыграться за каких-то 10 минут. Это Кудус оказался самым расторопным в штрафной "Ливерпуля" после прострела Тейлора. Дожать соперника англичане сумели на предпоследней минуте, когда Матип продавил оппонента на стандарте и головой отправил мяч за линию.

Тем временем в Португалии "Брюгге" чувствовал себя как дома. Сначала Хутгла уверенно реализовал одиннадцатиметровый. А на старте второй половины бельгийский гранд шокировал двумя голами в течение 5 минут. Сова обокрал оборону "Порту" и обыграл кипера в ближнем бою. Сков Ольсен же принял посреди штрафного фланговый прострел и фактически расстрелял Кошту. Добил "драконов" Нуса, который реализовал еще один выход один на один с вратарем.

Тем временем в Мюнхене "Бавария" дожала новую команду Левандовски после перерыва. Сперва Люка Эрнандес головой эффектно замкнул навес Киммиха с углового на ближней стойке. Вскоре Мусиала вывел на свидание с тер Штегеном Сане, и тот классным ударом в противоход переиграл соотечественника.

Еще один представитель Германии триумфовал в соседней Франции. Франкфуртцам для победы над "Марселем" хватило и одного забитого мяча. Оформил его "Айнтрахт" перед перерывом. Это Линдстрем воспользовался хаосом в штрафной провансальцев и протолкнул мяч в сетку из пределов штрафной.