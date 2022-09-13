Лига чемпионов: "Спортинг" ошеломил "Тоттенхэм", "Интер" завоевал 3 очка в Чехии

Стартовые матчи 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов 2022/23 завершились победами миланского "Интера" и лиссабонского "Спортинга" над чешской "Викторией" и лондонским "Тоттенхэмом" соответственно с разницей в два мяча.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков .

Лига чемпионов, групповой этап, 2-й тур

Группа C

"Виктория" Пльзень – "Интер" – 0:2

Голы: Джеко, 20, Дюмфрис, 70

Удаление: Буха, 61 (В, прямая красная карточка)

Группа D

"Спортинг" – "Тоттенхэм" – 2:0

Голы: Паулинью, 90, Артур Гомес, 90+3

"Нерадзурри" на чешской земле забили по мячу в каждом из таймов. На 20-й минуте гол организовала связка форвардов миланцев – Корреа в пределах штрафной отпасовал налево свободному Джеко, а опытный босниец технично уложил мяч в дальний угол.

На старте второй половины "Виктория" осталась в меньшинстве после грубого фола Бухи против Бареллы. "Интер" сумел реализовать большинство за девять минут. Джеко исполнил роль ассистента, найдя в штрафной зоне чешского гранда Дюмфриса. Нидерландец метров с 10-ти хладнокровно отправил мяч в сетку.

В свою очередь в Лиссабоне главные события развернулись уже в добавленное арбитром время. Казалось, что матч идет к нулевой ничьей, но местные "львы" придерживались иного мнения. Сначала Порро навесил с левого фланга на ближнюю стойку, где Паулинью головой переправил мяч в сетку.

А на 90+3-й минуте Артур Гомес прорвался левым флангом, обыграл соотечественника Эмерсона и пробил Льориса с близкого расстояния. Домашняя победа позволила "Спортингу" возглавить квартет D с шестью очками в активе.