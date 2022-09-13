"Баварія" впевнено здолала "Барселону" в Лізі чемпіонів, "Ліверпуль" ледве впорався з "Аяксом"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

Ліга чемпіонів, груповий етап, 2-й тур

Група A

"Ліверпуль" – "Аякс" – 2:1

Голи: Салах, 17, Матіп, 89 – Кудус, 27

Група B

"Порту" – "Брюгге" – 0:4

Голи: Хутгла, 15 (пенальті), Сова, 47, Сков Ольсен, 52, Нуса, 89

"Байєр" – "Атлетіко" – 2:0

Голи: Андріх, 84, Діабі, 87

Група C

"Баварія" – "Барселона" – 2:0

Голи: Л. Ернандес, 50, Сане, 54

Група D

"Марсель" – "Айнтрахт" – 0:1

Гол: Ліндстрьом, 43

На "Енфілді" мерсисайдці зуміли забити швидкий м'яч. На 17-й хвилині Жота вивів Салаха на оперативний простір, і єгиптянин із легкістю реалізував свій момент. Та "Аякс" зумів відігратися за якихось 10 хвилин. Це Кудус виявився найспритнішим у штрафному майданчику "Ліверпуля" після прострілу Тейлора. Дотиснути суперника англійці зуміли на передостанній хвилині, коли Матіп протиснув опонента на стандарті та головою відправив м'яч за лінію.

Тим часом у Португалії "Брюгге" почувався наче вдома. Спершу Хутгла впевнено реалізував одинадцятиметровий. А на старті другої половини бельгійський гранд шокував двома голами за 5 хвилин. Сова обікрав оборону "Порту" та переграв кіпера в ближньому бою. Натомість Сков Ольсен же прийняв посеред штрафного фланговий простріл і фактично розстріляв Кошту. Добив "драконів" Нуса, який реалізував ще один вихід віч-на-віч із воротарем.

Тим часом у Мюнхені "Баварія" дотиснула нову команду Лєвандовскі після перерви. Люка Ернандес головою ефектно замкнув навіс Кімміха з кутового на ближній стійці. Згодом же Мусіала вивів на побачення з тер Штегеном Сане, і той класним ударом у протихід переграв співвітчизника.

Ще один представник Німеччини тріумфував у сусідній Франції. Франкфуртцям для перемоги над "Марселем" вистачило і одного забитого м'яча. Оформив його "Айнтрахт" перед перервою. Це Ліндстрьом скористався хаосом у штрафному майданчику провансальців і проштовхнув м'яч у сітку з меж карної зони.