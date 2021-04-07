"Бавария" уступила "ПСЖ" в матче с пятью голами

В матче не участвовали сразу два лидера "Баварии". И если Гнабри, подхватившего COVID, еще можно было равноценно заменить, то потеря Левандовского стала для мюнхенцев очень серьезной.

Поединок начался резво. И уже на 3-й минуте "ПСЖ" сумел открыть счет. Неймар убежал в контратаку с центра поля и отпасовал на Мбаппе, который уже с пределов штрафной прошил Нойера. Кипер "Баварии" мог парировать удар француза, но сыграл неуклюже - 0:1. Возможно, помог французам сильный снегопад, который шел со старта матча.

Через 8 минут "ПСЖ" отправил в сетку второй мяч, правда, рефери углядел офсайд.

Игроки "Баварии" пришли в себя ближе к середине тайма. И на 19-й минуте "красные" могли рассчитывать на взятие ворот - Горецка с пределов вратарской в упор пробивал головой, но чудеса реакции продемонстрировал кипер "ПСЖ" Навас. Затем баварцы создали еще несколько опасных моментов, но забили вновь французы. После розыгрыша штрафного Неймар сделал навес в штрафную площадку немецкого клуба, где защитники хозяев забыли Маркиньоса. Тому осталось лишь переправить мяч мимо Нойера - 0:2.

"Бавария" отыграла один мяч под конец первой половины. После подачи с правого фланга игроки "ПСЖ" забыли о своем экс-партнере Чупо-Мотинге, который головой отправил мяч в сетку - 1:2.

Во втором тайме игроки французского клуба могли забивать третий гол. Мбаппе оказался вблизи ворот Нойера, но на этот раз пробить немецкого кипера не смог. После этого мяч отскочил к Неймару, но удар у бразильца вышел не сильным и мяч перехватили защитники.

Но вместо того, чтобы счет в матче увеличить, парижане пропустили второй гол. После подачи со штрафного Мюллер головой переправил мяч в нижний угол ворот Наваса - 2:2.

Казалось, что "Бавария" нашла свою игру, но вновь забил "ПСЖ". Мбаппе на 68-й минуте протянул мяч по флангу, сместился в штрафную и на паузе отправил мяч между ног защитнику в ближний угол Нойера - 2:3.

Сразу же немцы могли сравнять счет. Но ни Коман, ни Чупо-Мотинг с убойной позиции как следует не смогли пробить. Далее немцы устроили штурм ворота Наваса. И за пять минут до конца отменные шансы упустили Алаба и Мюллер. Австриец пробил метров с десяти мимо ворот, а немец не смог как следует попасть по мячу, и тот прошел рядом со стойкой.

В итоге поражение "Баварии" в домашнем матче 2:3 "ПСЖ". Это поражение стало для немецкого клуба первым домашним в рамках Лиги чемпионов с 2019 года.

Ответный матч состоится через неделю, 14 апреля.

Отметим, сегодня в параллельном матче "Челси" уверенно переиграл "Порту" - 2:0.