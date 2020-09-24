Бавария - Севилья: кто победит в матче за Суперкубок УЕФА

Фото: "Севилья" готовится к матчу с "Баварией" (twitter.com/SevillaFC)

Специалисты считают фаворитом немецкий клуб

В матче за Суперкубок УЕФА встретятся победители Лиги чемпионов и Лиги Европы. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть противостояние "Бавария" - "Севилья" можно на телеканале "Футбол 3".

24 сентября 22:00

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

Букмекеры не сомневаются, что обладателем Суперкубка УЕФА в 2020 году станет мюнхенский клуб. На победу "Баварии" можно поставить с коэффициентом 1,30, успех "Севильи" оценен в 8,50, ничья в основное время - 5,80.

Ставка на то, что подопечные Ханса-Дитера Флика поднимут трофей над головой составляет 1,17, тогда как итоговый триумф испанцев - 5,20.

Болельщиков ждет зрелищный матч с забитыми мячами. Специалисты уверены, что игра получится результативной - ставки на обе команды забьют принимаются за 1,95.

Кроме того, "Бавария" нацелена забрать все трофеи, а "Севилья" умеет показывать характер.

Мюнхенцы в шестой раз стали победителями главного клубного турнира Европы, победив в финале прошлого розыгрыша французский ПСЖ. Также команда оформила в прошлом сезоне требл, выиграв чемпионат и Кубок Германии.

"Севилья" получила право побороться за трофей как победитель Лиги Европы, когда в решающем поединке переиграла "Интер". Испанцам пришлось отыгрываться, но в результате их победу никто не назовет случайной.