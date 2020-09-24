Бавария - Севилья: кому удастся завоевать второй Суперкубок УЕФА

Фото: "Бавария" готовится к матчу с "Севильей" (twitter.com/FCBayernEN)

кому достанется Суперкубок УЕФА

"Бавария" и "Севилья" сразятся в матче за Суперкубок УЕФА 2020 года. Трансляция начнется в 22:00, а смотреть игру можно на телеканале "Футбол 3". Букмекеры считают немецкую команду фаворитом поединка.

24 сентября 22:00

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

"Бавария" стала победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале ПСЖ (1:0). Мюнхенский клуб установил рекорд в прошедшем розыгрыше, выиграв все 11 матчей в течение одного сезона, и забив меньше двух мячей лишь в решающем поединке.

Кроме того, команда Ханса-Дитера Флика также выиграла чемпионат и Кубок Германии, оформив второй требл в своей истории. Предыдущий был в сезоне 2012/13.

"Севилья" в прошлом сезоне Лиги Европы доказала, что это их турнир. Испанцы в финале обыграли "Интер" со счетом 3:2.

В какой форме команды

Немцы шикарно начали новый сезон в Бундеслиге, разгромив на своем поле "Шальке" со счетом 8:0. Где, как обычно, отличились Левандовски и Гнабри (трижды), а также Горетцка, Мюллер, Сане, Мусиала.

"Севилья" не проигрывает 21 матч, но сезон в чемпионате Испании для нее еще не начался. Испанские команды, которые летом прошли в еврокубках, пока отдыхают. Первый матч "Севильи" состоится только через 4 дня после сегодняшней встречи.

Статистика команд в матче за Суперкубок УЕФА

Для "Баварии" предстоящий поединок станет пятым в истории. И лишь раз мюнхенцы привезли трофей в столицу Баварии, обыграв в 2013 году "Челси". "Севилья" будет играть уже шестой раз в матче за Суперкубок, но завоевать трофей в прошлом им также удавалось лишь один раз - 2006 году.