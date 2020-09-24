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Баварія - Севілья: хто переможе в матчі за Суперкубок УЄФА

Будапешт, Четвер 24 вересня 2020 12:03
Баварія - Севілья: хто переможе в матчі за Суперкубок УЄФА
Фото: "Севілья" готується до матчу з "Баварією" (twitter.com/SevillaFC)
Автор: Вера Олейник

Фахівці вважають фаворитом німецький клуб

У матчі за Суперкубок УЄФА зустрінуться переможці Ліги чемпіонів і Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися протистояння "Баварія" - "Севілья" можна на телеканалі "Футбол 3".

24 вересня 22:00
Будапешт, стадіон "Пушкаш Арена"

Букмекери не сумніваються, що володарем Суперкубку УЄФА у 2020 році стане мюнхенський клуб. На перемогу "Баварії" можна поставити з коефіцієнтом 1,30, успіх "Севільї" оцінений в 8,50, нічия в основний час - 5,80.

Ставка на те, що підопічні Ханса-Дітера Фліка піднімуть трофей над головою становить 1,17, тоді як підсумковий тріумф іспанців - 5,20.

На вболівальників чекає видовищний матч із забитими м'ячами. Фахівці впевнені, що гра вийде результативною - ставки на обидві команди заб'ють приймаються за 1,95.

Крім того, "Баварія" націлена забрати всі трофеї, а "Севілья" вміє показувати характер.

Мюнхенці вшосте стали переможцями головного клубного турніру Європи, перемігши у фіналі минулого розіграшу французький ПСЖ. Також команда оформила минулого сезону требл, вигравши чемпіонат і Кубок Німеччини.

"Севілья" отримала право поборотися за трофей як переможець Ліги Європи, коли у вирішальному поєдинку переграла "Інтер". Іспанцям довелося відіграватися, але в результаті їх перемогу ніхто не назве випадковою.

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