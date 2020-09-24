Бавария - Севилья: онлайн-трансляция матча за Суперкубок УЕФА (счет 0:1)

Победитель Лиги чемпионов "Бавария" сойдется с триумфатором Лиги Европы "Севильей" в матче за Суперкубок УЕФА. Трансляция начнется на РБК-Украина в 22:00, а смотреть поединок можно на телеканале "Футбол 3".
Первый тайм 0:1
26 мин. Пока лучший момент у "Баварии"! Мюллер отпасовал на Павара, который оказался один перед воротами, но в касание пробил мимо дальнего угла.
18 мин. "Бавария" после пропущенного мяча спокойно себе и дальше идет в атаку.
13 мин. ГООООООООООЛ! Окампос уверенно реализовал 11-метровый в левый угол, без единого шанса для Нойера, который нырнул в другую сторону.
12 мин. Алаба нарушил правила в своей штрафной и получил желтую карточку, а Ракитич зарабатывает пенальти в ворота "Баварии"!!!
8 мин. Если вначале казалось, что "Бавария" намерена рвать и метать, то сейчас игра заметно успокоилась. Команды поочередно контролируют мяч, пока без опасных моментов.
5 мин. "Севилья" не намерена лишь обороняться и ей удается развить комбинацию на половине поля соперника.
2 мин. Мюнхенцы с первых же секунд понеслись в атаку. Нам не скучно будет!
1 мин. Прозвучал свисток арбитра. Матч стартовал!!
- Команды уже на футбольном поле!
- Приятно наконец-то видеть болельщиков на трибунах. Хотя бы так.
- Уже завершают разминку команды. Вот-вот скоро все начнется.
- На матч будут допущены зрители в ограниченном количестве - не более 30% от вместимости стадиона "Пушкаш Арена", то есть не более 11 600 человек.
- В белых цветах сыграют испанцы, немцы - в красных.
- Стартовые составы:
"Бавария": Нойер - Павар, Зюле, Алаба, Эрнандес - Киммих, Горецка - Гнабри, Мюллер, Сане - Левандовски
Запасные: Ульрайх, Нюбель, Мартинес, Кюизанс, Зиркзее, Боатенг, Дэвис, Толиссо, Файн, Тилльман, Ричардс, Мусиала
"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Эскудеро - Хордан, Фернандо, Ракитич - Сусо, де Йонг, Окампос
Запасные: Вацлик, Диас, Гомес, Гудель, Эль Хаддади, Родригес, Эн-Несири, Акунья, Торрес, Васкес, Фернандес, Хиль
- Приветствуем всех поклонников футбола!