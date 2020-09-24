Баварія - Севілья: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА (рахунок 0:1)

Переможець Ліги чемпіонів "Баварія" зійдеться з тріумфатором Ліги Європи "Севільєю" в матчі за Суперкубок УЄФА. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 3".

Перший тайм 0:1

13 хв. ГООООООООООЛ! Окампос впевнено реалізував 11-метровий в лівий кут, без жодного шансу для Нойєра, який пірнув у іншу сторону.

12 хв. Алаба порушив правила у власному штрафному майданчику і отримав жовту картку, а Ракітіч заробляє пенальті у ворота "Баварії"!!!

8 хв. Якщо спочатку здавалося, що "Баварія" має намір рвати і метати, то зараз гра помітно заспокоїлася. Команди по черзі контролюють м'яч, поки без небезпечних моментів.

5 хв. "Севілья" не має наміру лише оборонятися і їй вдається розвинути комбінацію на половині поля суперника.

2 хв. Мюнхенці з перших же секунд понеслися в атаку. Нам не нудно буде!

1 хв. Пролунав свисток арбітра. Матч стартував!!

- Команди вже на футбольному полі!

- Приємно нарешті бачити уболівальників на трибунах. Хоча б так.

- Вже завершують розминку команди. Ось-ось скоро все почнеться.

- На матч будуть допущені глядачі в обмеженій кількості - не більше 30% від місткості стадіону "Пушкаш Арена", тобто не більше 11 600 осіб.

- У білих кольорах гратимуть іспанці, німці - у червоних.

- Стартові склади:

"Баварія": Нойєр - Павар, Зюле, Алаба, Ернандес - Кімміх, Горецька - Гнабрі, Мюллер, Сані - Левандовскі

Запасні: Ульрайх, Нюбель, Мартінес, Кюізанс, Зіркзее, Боатенг, Девіс, Толіссо, Файн, Тілльман, Річардс, Мусіала

"Севілья": Буну - Навас, Кунде, Дієго Карлос, Ескудеро - Хордан, Фернандо, Ракітіч - Сусо, де Йонг, Окампос

Запасні: Вацлік, Діас, Гомес, Гудель, Ель Хаддад, Родрігес, Ен-Несірі, Акунья, Торрес, Васкес, Фернандес, Хіль

- Вітаємо усіх шанувальників футболу!