Баварія - Севілья: онлайн-трансляція матчу за Суперкубок УЄФА (рахунок 0:1)

Переможець Ліги чемпіонів "Баварія" зійдеться з тріумфатором Ліги Європи "Севільєю" в матчі за Суперкубок УЄФА. Трансляція розпочнеться на РБК-Україна о 22:00, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 3".
Перший тайм 0:1
13 хв. ГООООООООООЛ! Окампос впевнено реалізував 11-метровий в лівий кут, без жодного шансу для Нойєра, який пірнув у іншу сторону.
12 хв. Алаба порушив правила у власному штрафному майданчику і отримав жовту картку, а Ракітіч заробляє пенальті у ворота "Баварії"!!!
8 хв. Якщо спочатку здавалося, що "Баварія" має намір рвати і метати, то зараз гра помітно заспокоїлася. Команди по черзі контролюють м'яч, поки без небезпечних моментів.
5 хв. "Севілья" не має наміру лише оборонятися і їй вдається розвинути комбінацію на половині поля суперника.
2 хв. Мюнхенці з перших же секунд понеслися в атаку. Нам не нудно буде!
1 хв. Пролунав свисток арбітра. Матч стартував!!
- Команди вже на футбольному полі!
- Приємно нарешті бачити уболівальників на трибунах. Хоча б так.
- Вже завершують розминку команди. Ось-ось скоро все почнеться.
- На матч будуть допущені глядачі в обмеженій кількості - не більше 30% від місткості стадіону "Пушкаш Арена", тобто не більше 11 600 осіб.
- У білих кольорах гратимуть іспанці, німці - у червоних.
- Стартові склади:
"Баварія": Нойєр - Павар, Зюле, Алаба, Ернандес - Кімміх, Горецька - Гнабрі, Мюллер, Сані - Левандовскі
Запасні: Ульрайх, Нюбель, Мартінес, Кюізанс, Зіркзее, Боатенг, Девіс, Толіссо, Файн, Тілльман, Річардс, Мусіала
"Севілья": Буну - Навас, Кунде, Дієго Карлос, Ескудеро - Хордан, Фернандо, Ракітіч - Сусо, де Йонг, Окампос
Запасні: Вацлік, Діас, Гомес, Гудель, Ель Хаддад, Родрігес, Ен-Несірі, Акунья, Торрес, Васкес, Фернандес, Хіль
- Вітаємо усіх шанувальників футболу!