Бавария - Севилья: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Фото: (twitter.com/FCBayernEN)

В матче за Суперкубок УЕФА 2020 года сойдутся "Бавария" и "Севилья". По мнению букмекеров, фаворитом в борьбе за трофей является немецкий клуб.

24 сентября 22:00

Будапешт, стадион "Пушкаш Арена"

Трофей разыграют в четверг, 24 сентября, на стадионе "Пушкаш-Арена" в Будапеште. Время начала встречи - в 22:00 по киевскому времени. Украинские болельщики в прямой трансляции смогут посмотреть поединок на телеканале "Футбол 3".

Матч пройдет с ограниченным количеством зрителей - до 30% от вместимости стадиона. Все другие игры под эгидой УЕФА по-прежнему проводятся без зрителей до дальнейшего распоряжения, как и планировалось изначально.

Формально данный матч закроет евросезон 2019/2020, который затянулся на 16 месяцев из-за пандемии коронавируса. Изначально поединок должен был состояться 12 августа в Порту на стадионе "Драгау".