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Бавария резко ужесточила карантин из-за всплеска заболеваемости

Автор: Сергей Пышкин

Бавария приняла решение резко ужесточить карантинные ограничения. В некоторых округах могут ввести локдаун.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.

По словам премьер-министра Маркуса Зедера, в течение следующих трех недель в Баварии все клубы, дискотеки и бары прекратят свою работу. Также отменяется нынешняя рождественская ярмарка, а культурные и спортивные мероприятия разрешены лишь при максимальной загруженности зрителями до 25%.

Округи, в которых заболеваемость будет превышать 1000 человек - уйдут на полную изоляцию.

Премьер отметил, что в клиниках 90% от всех пациентов - до сих пор не вакцинированы.

"Драма короны продолжается", - отметил Седер.

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