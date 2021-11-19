Баварія різко посилила карантин через сплеск захворюваності

За словами прем'єр-міністра Маркуса Зедера, протягом наступних трьох тижнів у Баварії усі клуби, дискотеки й бари припинять свою роботу. Також скасовується цьогорічний різдвяний ярмарок, а культурні й спортивні заходи дозволені лише при максимальній завантаженості глядачами до 25%.

Округи в яких захворюваність перевищуватиме 1000 осіб - будуть повністю зачинені.

Прем’єр зауважив, що в клініках 90% від усіх пацієнтів - досі не вакциновані.

"Драма корони продовжується", - відзначив Седер.