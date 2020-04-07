"Бавария" продлила контракт с опытным нападающим

Фото: Томас Мюллер (fcbayern.com)

Томас Мюллер поставил подпись под новым соглашением с клубом

Мюнхенская "Бавария" продлила соглашение с нападающим Томасом Мюллером. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

Футболист поставил подписать под трехлетним контрактом с мюнхенцами, который рассчитан до июня 2023 года.

Мюллер является воспитанником мюнхенского клуба. Он выступает за основную команду "Баварии" с июля 2009 года. С тех пор он провел за клуб 521 встречу, записав на свой счет 195 забитых мячей и 186 голевых передач.

В футболке мюнхенцев Томас восемь раз выигрывал Бундеслигу (2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), а также по пять раз завоевывал Кубок (2010, 2013, 2014, 2016, 2019) и Суперкубок Германии (2010, 2012, 2016, 2017, 2018). Кроме того, футболист выиграл с командой Лигу чемпионов 2013 года, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЄФА.

Со сборной Германии он отпраздновал победу на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат Германии, как и практически все европейские первенства были приостановлены. До введения карантина "Бавария" лидировала в турнирной таблице.

Напомним, руководство Бундеслиги рассматривает две даты возобновления сезона.