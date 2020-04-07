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"Баварія" продовжила контракт з досвідченим нападником

Новини » Спорт     07.04.2020 - 13:26
"Баварія" продовжила контракт з досвідченим нападником
Фото: Томас Мюллер (fcbayern.com)

Томас Мюллер поставив підпис під новою угодою з клубом

Мюнхенська "Баварія" продовжила угоду з нападником Томасом Мюллером. Про це повідомляє офіційний сайт німецького клубу.

Футболіст поставив підписати під трирічним контрактом з мюнхенцями, який розрахований до червня 2023 року.

Мюллер є вихованцем мюнхенського клубу. Він виступає за основну команду "Баварії" з липня 2009 року. З того часу він провів за клуб 521 зустріч, записавши на свій рахунок 195 забитих м'ячів і 186 гольових передач.

У футболці мюнхенців Томас вісім разів вигравав Бундеслігу (2010, 2013, 2014, 2015 року, 2016 2017, 2018, 2019), а також по п'ять разів завойовував Кубок (2010, 2013, 2014, 2016, 2019) і Суперкубок Німеччини (2010, 2012 2016 2017, 2018). Крім того, футболіст виграв з командою Лігу чемпіонів 2013 року, клубний чемпіонат світу і Суперкубок УЄФА.

Зі збірною Німеччини він відсвяткував перемогу на чемпіонаті світу у Бразилії у 2014 році.

Через пандемію коронавірусу чемпіонат Німеччини, як і практично всі європейські першості були припинені. До введення карантину "Баварія" лідирувала в турнірній таблиці.

Нагадаємо, керівництво Бундесліги розглядає дві дати поновлення сезону.

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