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"Бавария" определилась с основным претендентом на пост главного тренера

Новости » Спорт     06.12.2019 - 12:25
"Бавария" определилась с основным претендентом на пост главного тренера
Фото: Эрик тен Хаг (ajax.nl)

Немецкий гранд планирует пригласить наставника "Аякса"

Главным кандидатом на пост нового тренера мюнхенской "Баварии" стал наставник амстердамского "Аякса" Эрик тен Хаг. Об этом сообщает Sport1.de.

По словам источника, руководство немецкого клуба переключило внимание на нидерландского специалиста после того, как приняло решение отказаться от услуг бывшего наставника "Тоттенхэм Хотспур" Маурисио Почеттино.

Также основным кандидатом на должность тренера мюнхенского клуба не является Томас Тухель, работающий в ПСЖ.

Отмечается, 49-летний тен Хаг точно не покинет "Аякс" до окончания нынешнего сезона. Ожидается, что "Баварию" он может возглавить летом, при этом действующим чемпионам Германии придется выплатить за тренера компенсацию.

Ранее "Бавария" утвердила в должности главного наставника Ханса-Дитера Флика, который был назначен исполняющим обязанности после отставки Нико Ковача.

После 13 туров немецкой Бундеслиги команда набрала 24 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице.

Напомним, "Бавария" гарантировала себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, досрочно выиграв свою группу.

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