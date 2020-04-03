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"Баварія" продовжила контракт з головним тренером

Новини » Спорт     03.04.2020 - 20:56
"Баварія" продовжила контракт з головним тренером
Фото: Ханс-Дітер Флік (fcbayern.com)

Ханс-Дітер Флік залишиться в клубі до літа 2023 року

Мюнхенська "Баварія" продовжила контракт з головним тренером команди Хансом-Дітером Фліком. Про це повідомляється в Twitter німецької команди.

Нова угода 54-річного фахівця розрахований до 30 червня 2023 року.

У повідомленні наголошується, що "Баварія" є єдиним німецьким клуб, який до цього часу залишився в усіх трьох турнірах.

Флік з літа 2019 року працював в тренерський штаб "Баварії" під керівництвом Ніко Ковача. Після його відставки був призначений виконуючим обов'язки, в листопаді минулого року був затверджений на посаді головного тренера. До мюнхенського клубу Флік ніколи не працював головним тренером на вищому рівні.

Під керівництвом Фліка "Баварія" здобула 18 перемог у 22 матчах, тричі поступилася і одного разу зіграла внічию. Після 25 турів мюнхенці займають перше місце в таблиці Бундесліги, на 4 очки випереджаючи "Боруссію" з Дортмунда. Чемпіонат Німеччини, як і низка інших європейських турнірів, призупинено через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, воротар "Баварії" Мануель Нойер не може домовитися з клубом про новий контракт.

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