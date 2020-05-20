"Бавария" продлила контракт с чемпионом мира-2014

Мюнхенская "Бавария" продлила контракт с вратарем команды Мануэлем Нойером. Новое соглашение с чемпионом мира-2014 рассчитано на три года - до лета 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.

Таким образом, к моменту истечения нового соглашения немцу будет 37 лет.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между Нойером и "Баварией" возникли разногласия. В частности появлялась информация, что голкипер хотел более долгосрочного контракта и настаивал на более выгодных финансовых условиях, чем клуб был готов ему предложить.

Напомним, ранее сообщалось, что "Бавария" контактировала с каталонской "Барселоной" на предмет трансфера вратаря Марка-Андре тер Штегена.

Нойер перешел в "Баварию" из "Шальке" летом 2011 года и с тех пор сыграл за самый титулованный клуб Бундеслиги 374 матча. Мануэль помог "Баварии" 7 раз стать чемпионом Германии, 4 раза завоевать Кубок страны, а также выиграть Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира в 2013 году.

В составе национальной команды он провел 92 матча, выиграв бронзу ЧМ-2010, золото ЧМ-2014 и две бронзовые медали на чемпионатах Европы.