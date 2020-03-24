"Бавария" хочет приобрести вратаря "Барселоны"

Фото: Марк-Андре тер Штеген (fcbarcelona.com)

Тер Штеген отказывается продлевать контракт с каталонцами

Мюнхенская "Бавария" контактировала с каталонской "Барселоной" на предмет трансфера вратаря Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, мюнхенцы видит в нем замену нынешнему голкиперу Мануэлю Нойеру, который, по данным источника, не ладит с руководством и может покинуть команду этим летом.

Ранее сообщалось, что у 27-летнего тер Штегена возникли проблемы в переговорах с каталонцами по поводу нового контракта. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года.

В приглашении основного вратаря каталонцев ближайшим летом уже заинтересован лондонский "Челси", ищущий замену Кепе Аррисабалаге.

Тер Штеген перешел в "Барселону" из менхенгладбахской "Боруссии" в июле 2014 года за 12 миллионов евро. С тех пор он отыграл 224 матча, пропустив 206 голов и 94 раза сыграв "на ноль". В нынешнем сезоне в активе голкипера 34 поединка, 11 из которых были "сухими".

Напомним, из-за пандемии коронавируса каталонская команда решила приостановить любую активность на неопределенный срок.