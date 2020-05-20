"Баварія" продовжила контракт з чемпіоном світу-2014

Мюнхенська "Баварія" продовжила контракт з воротарем команди Мануелем Нойєром. Нова угода з чемпіоном світу-2014 розраховано на три роки - до літа 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт німецького клубу.

Таким чином, до моменту закінчення нової угоди німцю буде 37 років.

Раніше повідомлялося, що під час переговорів між Нойером і "Баварією" виникли розбіжності. Зокрема з'являлася інформація, що голкіпер хотів більш довгострокового контракту і наполягав на більш вигідних фінансових умовах, ніж клуб був готовий йому запропонувати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Баварія" контактувала з каталонською "Барселоною" на предмет трансферу воротаря Марка-Андре тер Штегена.

Нойер перейшов в "Баварію" з "Шальке" влітку 2011 року і з того часу зіграв за найтитулованіший клуб Бундесліги 374 матчу. Мануель допоміг "Баварії" 7 раз стати чемпіоном Німеччини, 4 рази завоювати Кубок країни, а також виграти Лігу чемпіонів, Суперкубок УЄФА і Клубний чемпіонат світу у 2013 році..

У складі національної команди він провів 92 матчі, вигравши бронзу ЧС-2010, золото ЧС-2014 і дві бронзові медалі на чемпіонатах Європи.