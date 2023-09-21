"Баварія" перестріляла МЮ, Трубін зазнав невдачі з "Бенфікою": результати Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, груповий етап, 1-й тур

Група A

"Баварія" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3

Голи: Сане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 53 (пенальті), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземіро, 88, 90+5

Група B

"Арсенал" – ПСВ – 4:0

Голи: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Едегор, 70

"Севілья" – "Ланс" – 1:1

Голи: Окампос, 9 – Фулжіні, 24

Група C

"Брага" – "Наполі" – 1:2

Голи: Брума, 84 – Ді Лоренцо, 45+1, Ніакате, 88 (автогол)

Група D

"Бенфіка" – "Зальцбург" – 0:2

Голи: Шіміч, 15 (пенальті), Глух, 51

Нереалізований пенальті: Конате, 3 (З)

Вилучення: А. Сілва, 13 (Б, пряма червона картка)

"Реал Сосьєдад" – "Інтер" – 1:1

Голи: Мендес, 4 – Мартінес, 87

Мюнхенці перетворили власну перевагу проти "Юнайтед" у два голи в середині тайму – Сане "прошив" кіпера ударом із лінії штрафного, а Гнабрі з меж карної зони пробив точно в кут. Манкуніанці розмочили рахунок на старті другої половини зусиллями Хойлунда, але за кілька хвилин Кейн реалізував пенальті. Новий спалах активності припав на фінальні хвилини, коли Каземіро забив двічі за МЮ, але Тель не дав гостям набрати очки.

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Натомість інший англійський гранд – "Арсенал" – легко розібрався з ПСВ. Лондонці забили тричі ще до перерви. Спершу Сака вдало зіграв на добиванні, а потім виклав під удар Троссарду, який відправив м'яч у нижній кут. Згодом Жезус класно розібрався у чужому штрафному та пробив у дальню дев'ятку, а в другому таймі Едегор фірмовим ударом добив нідерландців.

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Невдало склався старт основної сітки для "Бенфіки". Українець Трубін і компанія накликали проблеми вже в стартові хвилини. Кіпер "привіз" пенальті в дебюті, який, однак, не реалізував Конате. Та далі "допоміг" гостям із "Зальцбурга" Сілва з другим пенальті – Шіміч його реалізував, а винуватець заробив вилучення. А на старті другого тайму Глух забив у порожні ворота в швидкій атаці австрійців.

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Натомість фіналіст попереднього розіграшу Ліги чемпіонів врятувався від поразки в Іспанії. "Сосьєдад" потужно розпочав і забив "Інтеру" вже в дебюті. На 4-й хвилині Мендес класно пробив із лінії штрафного після перехоплення. Міланці ж відігралися під завісу зустрічі з першого (!) удару в площину воріт – Мартінес у падінні ефектно замкнув простріл Фраттезі.

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