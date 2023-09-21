"Бавария" перестреляла МЮ, Трубин потерпел неудачу с "Бенфикой": результаты Лиги чемпионов

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа A

"Бавария" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пенальти), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5

Группа B

"Арсенал" – ПСВ – 4:0

Голы: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Эдегор, 70

"Севилья" – "Ланс" – 1:1

Голы: Окампос, 9 – Фулжини, 24

Группа C

"Брага" – "Наполи" – 1:2

Голы: Брума, 84 – Ди Лоренцо, 45+1, Ниакате, 88 (автогол)

Группа D

"Бенфика" – "Зальцбург" – 0:2

Голы: Шимич, 15 (пенальти), Глух, 51

Нереализованный пенальти: Конате, 3 (З)

Удаление: А. Силва, 13 (Б, прямая красная карточка)

"Реал Сосьедад" – "Интер" – 1:1

Голы: Мендес, 4 – Мартинес, 87

Мюнхенцы превратили собственное преимущество против "Юнайтед" в два гола в середине тайма – Сане "прошил" кипера ударом с линии штрафной, а Гнабри из пределов штрафной пробил точно в угол. Манкунианцы размочили счет на старте второй половины усилиями Хойлунда, но через несколько минут Кейн реализовал пенальти. Новая вспышка активности пришлась на финальные минуты, когда Каземиро забил дважды за МЮ, но Тель не дал гостям набрать очки.

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А другой английский гранд – "Арсенал" – легко разобрался с ПСВ. Лондонцы забили трижды еще до перерыва. Сначала Сака удачно сыграл на добивании, а затем выложил под удар Троссарду, а тот отправил мяч в нижний угол. Впоследствии Жезус классно разобрался в чужой штрафной и пробил в дальнюю девятку, а во втором тайме Эдегор фирменным ударом добил нидерландцев.

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Неудачно сложился старт основной сетки для "Бенфики". Украинец Трубин и компания навлекли проблемы уже в стартовые минуты. Кипер "привез" пенальти в дебюте, который, однако, не реализовал Конате. Но дальше "помог" гостям из "Зальцбурга" Силва со вторым пенальти – Шимич его реализовал, а виновник заработал удаление. А на старте второго тайма Глух забил в пустые ворота в быстрой атаке австрийцев.

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Зато финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов спасся от поражения в Испании. "Сосьедад" мощно начал и забил "Интеру" уже в дебюте. На 4-й минуте Мендес классно пробил с линии штрафной после перехвата. Миланцы же отыгрались под занавес встречи с первого (!) удара в створ ворот – Мартинес в падении эффектно замкнул прострел Фраттези.

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