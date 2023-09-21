ua en ru
Чт, 21 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Бавария" перестреляла МЮ, Трубин потерпел неудачу с "Бенфикой": результаты Лиги чемпионов

Мюнхен, Четверг 21 сентября 2023 09:29
UA EN RU
"Бавария" перестреляла МЮ, Трубин потерпел неудачу с "Бенфикой": результаты Лиги чемпионов Фото: "Ротен" сумели одолеть "Юнайтед" дома (twitter.com/FCBayernEN)
Автор: Антон Федорцив

Первый тур группового этапа Лиги чемпионов завершился еще шестью матчами в среду. Победы одержали мюнхенская "Бавария", лондонский "Арсенал", итальянский "Наполи" и австрийский "Зальцбург".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Лига чемпионов, групповой этап, 1-й тур

Группа A

"Бавария" – "Манчестер Юнайтед" – 4:3

Голы: Сане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пенальти), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5

Группа B

"Арсенал" – ПСВ – 4:0

Голы: Сака, 8, Троссард, 20, Жезус, 38, Эдегор, 70

"Севилья" – "Ланс" – 1:1

Голы: Окампос, 9 – Фулжини, 24

Группа C

"Брага" – "Наполи" – 1:2

Голы: Брума, 84 – Ди Лоренцо, 45+1, Ниакате, 88 (автогол)

Группа D

"Бенфика" – "Зальцбург" – 0:2

Голы: Шимич, 15 (пенальти), Глух, 51

Нереализованный пенальти: Конате, 3 (З)

Удаление: А. Силва, 13 (Б, прямая красная карточка)

"Реал Сосьедад" – "Интер" – 1:1

Голы: Мендес, 4 – Мартинес, 87

&quot;Бавария&quot; перестреляла МЮ, Трубин потерпел неудачу с &quot;Бенфикой&quot;: результаты Лиги чемпионов

Мюнхенцы превратили собственное преимущество против "Юнайтед" в два гола в середине тайма – Сане "прошил" кипера ударом с линии штрафной, а Гнабри из пределов штрафной пробил точно в угол. Манкунианцы размочили счет на старте второй половины усилиями Хойлунда, но через несколько минут Кейн реализовал пенальти. Новая вспышка активности пришлась на финальные минуты, когда Каземиро забил дважды за МЮ, но Тель не дал гостям набрать очки.

ВИДЕО

А другой английский гранд – "Арсенал" – легко разобрался с ПСВ. Лондонцы забили трижды еще до перерыва. Сначала Сака удачно сыграл на добивании, а затем выложил под удар Троссарду, а тот отправил мяч в нижний угол. Впоследствии Жезус классно разобрался в чужой штрафной и пробил в дальнюю девятку, а во втором тайме Эдегор фирменным ударом добил нидерландцев.

ВИДЕО

Неудачно сложился старт основной сетки для "Бенфики". Украинец Трубин и компания навлекли проблемы уже в стартовые минуты. Кипер "привез" пенальти в дебюте, который, однако, не реализовал Конате. Но дальше "помог" гостям из "Зальцбурга" Силва со вторым пенальти – Шимич его реализовал, а виновник заработал удаление. А на старте второго тайма Глух забил в пустые ворота в быстрой атаке австрийцев.

ВИДЕО

Зато финалист предыдущего розыгрыша Лиги чемпионов спасся от поражения в Испании. "Сосьедад" мощно начал и забил "Интеру" уже в дебюте. На 4-й минуте Мендес классно пробил с линии штрафной после перехвата. Миланцы же отыгрались под занавес встречи с первого (!) удара в створ ворот – Мартинес в падении эффектно замкнул прострел Фраттези.

ВИДЕО

К слову, ранее вспомнили голевые подвиги вратарей в Лиге чемпионов на фоне мяча Проведеля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Арсенал Бавария Манчестер Юнайтед Брага Лига Чемпионов Наполи Севилья Бенфика
NEWS
Ракетный удар по Киеву: сбиты более 20 целей, первые фото последствий
Ракетный удар по Киеву: сбиты более 20 целей, первые фото последствий
DAILY
Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Идеальный шторм Зеленского. Как президент чуть не распустил Раду и будут ли выборы во время войны