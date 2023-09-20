Не лише Проведель. Німець-пенальтист і три ноунейми: усі воротарі-голеадори Ліги чемпіонів
Голкіпер римського "Лаціо" Іван Проведель став головним героєм першого вечора групового етапу Ліги чемпіонів. На останній хвилині доданого арбітром часу він ефектним голом врятував нічию у поєдинку з мадридським "Атлетіко".
Коротко про гольові подвиги воротарів у Лізі чемпіонів – у підбірці РБК-Україна.
"Стадіо Олімпіко", 19 вересня, 1-й тур основної сітки головного єврокубка. Арбітр додав до другого тайму чотири хвилини, а місцевий "Лаціо" поступається "матрацникам" із Мадрида. Пішла вже п'ята хвилина, коли "орли" отримали право на кутовий.
Виконувати стандарт із лівого флангу взявся Катальді. Проте, навіс хавбека вийшов невдалим – оборона "Атлетіко" вибила м'яч на фланг. Там сферу знову підхопив Катальді та віддав на кут штрафного майданчика на Луїса Альберто, а той навмання виконав навіс у район воротарського. Та туди влетів кіпер римлян Проведель і головою вгатив м'яч у сітку – 1:1 у підсумку!
Італійський воротар став першим із 2009 року стражем воріт, якому вдалося забити в Лізі чемпіонів. Тоді здібності форварда проявив турецько-бельгійський голкіпер "Стандарда" зі Льєжа Сінан Болат. У протистоянні з нідерландським АЗ "Алкмаар" він пішов на подачу штрафного та у високому стрибку головою відправив м'яч у сітку. Той матч теж завершився внічию 1:1.
Найрезультативнішим же кіпером в історії турніру залишається Ганс-Йорг Бутт. Уславлений пенальтист у різні роки захищав кольори "Гамбурга", леверкузенського "Байєра" та мюнхенської "Баварії". У Лізі чемпіонів німець встиг забити в складі кожного з цих китів Бундесліги, а відстань між першим і третім голами склала 7 років (2000, 2002, 2007). Відкрив лік голам Бутт проти самого Едвіна ван дер Сара.
Ще двоє голкіперів забивали в кваліфікації Ліги чемпіонів. Болгарин Дімітар Іванков у сезоні 2000/01 двічі карав із одинадятиметрової позначки люксембурзький "Дюделанж", захищаючи кольори софійського "Левскі". Натомість нігерієць Вінсент Еньєама в 2010 році з пенальті допоміг тель-авівському "Хапоелю" здолати "Зальцбург" у плей-офф кваліфікації.
Неприємний бонус. А найвідоміший для українських вболівальників гол воротаря трапився в Кубку УЄФА 2006/07. На останніх секундах матчу-відповіді 1/8 фіналу донецький "Шахтар" проґавив підключення на стандарт голкіпера "Севільї" Андреса Палопа. Іспанець головою відправив м'яч у сітку та перевів гру в овертайм, де український гранд зазнав прикрої поразки.
До слова, напередодні "Шахтар" зазнав поразки від "Порту" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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