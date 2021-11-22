ru ua
Пн, 22 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн

"Бавария" накануне матча с "Динамо" отправила нескольких игроков на карантин

Новина українською →
Мюнхен, Понедельник 22 ноября 2021 11:48
"Бавария" накануне матча с "Динамо" отправила нескольких игроков на карантин Фото: Серж Гнабри не сыграет против "Динамо" в Киеве (img.fcbayern.com)
Автор: Илона Свиридова

Мюнхенская "Бавария" накануне матча с киевским "Динамо" в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА отправила на карантин нескольких игроков. Они не примут участие в игре в столице Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter "Баварии".

Сообщается, что Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик Максим Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс должны отправиться на карантин, поскольку являются контактными лицами одного из представителей клуба, который заболел COVID-19.

Кроме того, уже несколько дней на карантине находится защитники Йозуа Киммих, Никлас Зюле и Йосип Станишич, которые сдали положительные тесты на COVID-19.

Напомним, ранее сообщалось, что в немецкой земле Бавария резко ужесточили карантин из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

А Мюнхен в очередной раз отказался от рождественской ярмарки из-за пандемии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бавария Динамо Лига Чемпионов
NEWS
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
Новые правила. Как Кабмин планирует изменить ограничения карантина в Украине
DAILY
Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ