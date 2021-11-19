Бавария резко ужесточила карантин из-за всплеска заболеваемости
Фото: Бавария резко ужесточила карантин для невакцинированных (Getty Images)
Бавария приняла решение резко ужесточить карантинные ограничения. В некоторых округах могут ввести локдаун.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Deutschlandfunk.
По словам премьер-министра Маркуса Зедера, в течение следующих трех недель в Баварии все клубы, дискотеки и бары прекратят свою работу. Также отменяется нынешняя рождественская ярмарка, а культурные и спортивные мероприятия разрешены лишь при максимальной загруженности зрителями до 25%.
Округи, в которых заболеваемость будет превышать 1000 человек - уйдут на полную изоляцию.
Премьер отметил, что в клиниках 90% от всех пациентов - до сих пор не вакцинированы.
"Драма короны продолжается", - отметил Седер.