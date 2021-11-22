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"Баварія" напередодні матчу з "Динамо" відправила кількох гравців на карантин

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Мюнхен, Понеділок 22 листопада 2021 11:48
"Баварія" напередодні матчу з "Динамо" відправила кількох гравців на карантин Фото: Серж Гнабрі не зіграє проти "Динамо" в Києві (img.fcbayern.com)
Автор: Ілона Свиридова

Мюнхенська "Баварія" напередодні матчу з київським "Динамо" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відправила на карантин кількох гравців. Вони не візьмуть участь у грі в столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Баварії".

Повідомляється, що Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Максим Чупо-Мотінг і Мікаель Кюїзанс повинні відправитися на карантин, оскільки є контактними особами одного з представників клубу, який захворів COVID-19.

Крім того, вже кілька днів на карантині знаходиться захисники Йозуа Кімміх, Ніклас Зюлє та Йосип Станішич, які здали позитивні тести на COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в німецькій землі Баварія різко посилили карантин через сплеск захворюваності на COVID-19.

А Мюнхен в черговий раз відмовився від різдвяного ярмарку через пандемію.

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