"Баварія" напередодні матчу з "Динамо" відправила кількох гравців на карантин

Мюнхенська "Баварія" напередодні матчу з київським "Динамо" в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА відправила на карантин кількох гравців. Вони не візьмуть участь у грі в столиці України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter "Баварії".

Повідомляється, що Серж Гнабрі, Джамал Мусіала, Ерік Максим Чупо-Мотінг і Мікаель Кюїзанс повинні відправитися на карантин, оскільки є контактними особами одного з представників клубу, який захворів COVID-19.

Крім того, вже кілька днів на карантині знаходиться захисники Йозуа Кімміх, Ніклас Зюлє та Йосип Станішич, які здали позитивні тести на COVID-19.