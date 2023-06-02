"Батл" продовжується? Прикордонники України знову відповіли білорусам на запрошення на борщ

Так, на кордоні з Білоруссю в районі річки Желонь поставили колонки з яких звучало таке.

"А зараз ля вас звучить наш музичний подарунок", - каже голос з колонок.

Після цього почала лунати відома в Україні пісня "Враже", де можна почути наступні слова: "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

У чому суть ситуації

Днями білоруські прикордонники запустили ІПСО на кордоні з Україною, адресовану ДПСУ, в якій ялиновим голосом почали розповідати про нібито "схожість" українського та білоруського борщів. Начебто різниця між ними лише в тому, що в український кладуть квасолю, а в білоруський – картоплю. Також білоруси були настільки "гостинні", що запросили пригоститися їхньою стравою, якщо раптом українським прикордонникам не буде з чого готувати свою.

Українська сторона спробу "потоваришувати" не оцінила. Наші прикордонники назвали білоруську страву "союзною похльобкою" та борщем, який "швидше схожий на російські щі", попри кількість бульби. Також українці порівняли його з "картопляним варевом, що за консистенцією подібно до тюремної баланди", запропонувавши змінити "інгредієнти" та стати білорусам вільним народом.