RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Батл" продолжается? Пограничники Украины снова ответили белорусам на приглашение на борщ

Фото: ГПСУ продолжает подкалывать белорусов после их приглашения на борщ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские пограничники продолжают подкалывать белорусов после их приглашения на борщ. ГПСУ отказалась от "союзной похлебки", устроив очередную "ответку" прямо на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белсат.

Так, на границе с Беларусью в районе реки Желонь, поставили колонки из которых звучало следующее.

"А сейчас у вас звучит наш музыкальный подарок", - говорит голос из колонок.

После этого начала звучать известная в Украине песня "Враже", где можно услышать следующие слова: "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

В чем суть ситуации

На днях белорусские пограничники запустили ИПСО на границе с Украиной, адресованную ГПСУ, в которой елейным голосом стали рассказывать про якобы "схожесть" украинского и белорусского борщей. Якобы различие между ними лишь в том, что в украинский кладут фасоль, а в белорусский - картофель. Также белорусы были настолько "гостеприимными", что пригласили угоститься их блюдом, если вдруг украинским пограничникам не из чего будет готовить свой.

Украинская сторона попытку "подружиться" не оценила. Наши пограничники назвали белорусское блюдо "союзной похлебкой" и борщом, который "скорее похож на российские щи", несмотря на количество бульбы. Также украинцы сравнили его с "картофельным варевом, что по консистенции подобно тюремной баланде", предложив изменить "ингредиенты" и стать белорусам свободным народом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь