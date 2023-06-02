ua ru
Пт, 02 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Батл" продовжується? Прикордонники України знову відповіли білорусам на запрошення на борщ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 02 червня 2023 11:01
"Батл" продовжується? Прикордонники України знову відповіли білорусам на запрошення на борщ Фото: ДПСУ продовжує підколювати білорусів після їхнього запрошення на борщ (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Українські прикордонники продовжують підколювати білорусів після їх запрошення на борщ. ДПСУ відмовилася від "союзної похльобки", влаштувавши чергову "відповідь" прямо на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Белсат.

Так, на кордоні з Білоруссю в районі річки Желонь поставили колонки з яких звучало таке.

"А зараз ля вас звучить наш музичний подарунок", - каже голос з колонок.

Після цього почала лунати відома в Україні пісня "Враже", де можна почути наступні слова: "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

У чому суть ситуації

Днями білоруські прикордонники запустили ІПСО на кордоні з Україною, адресовану ДПСУ, в якій ялиновим голосом почали розповідати про нібито "схожість" українського та білоруського борщів. Начебто різниця між ними лише в тому, що в український кладуть квасолю, а в білоруський – картоплю. Також білоруси були настільки "гостинні", що запросили пригоститися їхньою стравою, якщо раптом українським прикордонникам не буде з чого готувати свою.

Українська сторона спробу "потоваришувати" не оцінила. Наші прикордонники назвали білоруську страву "союзною похльобкою" та борщем, який "швидше схожий на російські щі", попри кількість бульби. Також українці порівняли його з "картопляним варевом, що за консистенцією подібно до тюремної баланди", запропонувавши змінити "інгредієнти" та стати білорусам вільним народом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь
NEWS
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки
Київ знову в епіцентрі. У Повітряних силах розповіли, звідки летіли ракети та дрони під час атаки
DAILY
Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Юрій Малашко: Росіяни бояться контрнаступу України в Запорізькій області