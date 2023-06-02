"Батл" продолжается? Пограничники Украины снова ответили белорусам на приглашение на борщ

Украинские пограничники продолжают подкалывать белорусов после их приглашения на борщ. ГПСУ отказалась от "союзной похлебки", устроив очередную "ответку" прямо на границе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белсат .

Так, на границе с Беларусью в районе реки Желонь, поставили колонки из которых звучало следующее.

"А сейчас у вас звучит наш музыкальный подарок", - говорит голос из колонок.

После этого начала звучать известная в Украине песня "Враже", где можно услышать следующие слова: "Сію тобі в очі, сію проти ночі, буде тобі, враже, так, як відьма скаже".

В чем суть ситуации

На днях белорусские пограничники запустили ИПСО на границе с Украиной, адресованную ГПСУ, в которой елейным голосом стали рассказывать про якобы "схожесть" украинского и белорусского борщей. Якобы различие между ними лишь в том, что в украинский кладут фасоль, а в белорусский - картофель. Также белорусы были настолько "гостеприимными", что пригласили угоститься их блюдом, если вдруг украинским пограничникам не из чего будет готовить свой.

Украинская сторона попытку "подружиться" не оценила. Наши пограничники назвали белорусское блюдо "союзной похлебкой" и борщом, который "скорее похож на российские щи", несмотря на количество бульбы. Также украинцы сравнили его с "картофельным варевом, что по консистенции подобно тюремной баланде", предложив изменить "ингредиенты" и стать белорусам свободным народом.