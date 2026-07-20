"Батько інтернету" взявся за головну проблему ШІ: у чому рішення

Чому ШІ потрібна ідентифікація?

Сучасні ШІ-агенти переважно працюють усередині закритих корпоративних систем. Однак бізнес готується до майбутнього, у якому автономні програми вільно взаємодіятимуть між собою.

Головною перешкодою для цього залишається відсутність єдиного стандарту, який визначав би

Хто саме створив ШІ-агента та які повноваження він має,

Хто несе юридичну та фінансову відповідальність за його дії в мережі,

Чому інші системи чи користувачі мають йому довіряти.

"Оскільки ШІ-агенти діють значно активніше за звичайні вебсайти, питання їхньої відповідальності та простежуваності стає критичним для подальшої еволюції мережі", - пояснює Серф.

Як працюватиме система DNSid?

Компанія Innovation Labs (дочірня структура доменного реєстру Identity Digital) запропонувала рішення під назвою DNSid.

Система створює цифрові паспорти для ШІ-агентів і прив'язує кожен із них до актуального доменного імені за допомогою криптографічних доказів.

За словами тимчасової виконувачки обов'язків генерального директора Innovation Labs Еллі Клайн, стандарт уже тестується кількома великими хмарними провайдерами та компаніями у сфері кібербезпеки.

Важливою перевагою підходу є його нейтральність - розробники не збираються приватизувати дані про реєстрації, що дозволяє уникнути спротиву з боку великих техногігантів.

Універсальні стандарти та майбутнє інтернету

Вінтон Серф порівнює поточну ситуацію із ранніми етапами розвитку мережевих протоколів. Дослідник вважає, що якщо розробники створюватимуть ізольовані рішення, агенти різних компаній просто не зможуть взаємодіяти між собою.

Ключем до масового прийняття DNSid, на його думку, мають стати його функціональність та тиск з боку самих користувачів, як це колись сталося з TCP/IP.

Оцінюючи перспективи так званої "агентної економіки", Серф зазначив, що її домінування не є неминучим.

"Люди за своєю природою схильні обирати найпростіші шляхи. Якщо з'явиться можливість перекласти рутинні завдання на автономних цифрових асистентів, суспільство неодмінно цим скористається", - підсумував "батько інтернету".