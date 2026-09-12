Батьківський контроль у ChatGPT: як захистити дитину від залежності до чат-бота

OpenAI презентувала спеціальну версію ChatGPT for Teens із посиленими заходами безпеки. Проте експерти застерігають: стандартних обмежень недостатньо, тому батькам важливо самостійно відкоригувати ключові параметри доступу.
РБК-Україна з посиланням на Engadget розібралося у базових налаштуваннях безпечної комунікації дитини з ШІ.
Для активації батьківського контролю необхідно об'єднати профілі у додатку чи вебверсії.
Після підтвердження дитиною її ім'я з'явиться у списку родини. Підліток також може самостійно ініціювати зв'язування, вибравши пункт "Мій родич/опікун (My parent or guardian)".
Система контролю діє лише до досягнення 18 років.
При переході користувача у статус повнолітнього OpenAI надсилає обом сторонам повідомлення, після чого зв'язок між акаунтами та батьківські обмеження автоматично скасовуються.
Після зв'язування акаунтів батькам відкривається панель із основними параметрами.
Зменшення чутливого контенту (Reduce sensitive content) блокує небажані матеріали. Увімкнено за замовчуванням.
Покращення моделі для всіх (Improve the model for everyone) дозволяє OpenAI навчати ШІ на листуванні дитини. Увімкнено за замовчуванням.
Збережені спогади (Reference saved memories) персоніфікують відповіді на основі минулих чатів. Залежно від регіону може бути увімкнено або вимкнено, потребує додаткової перевірки.
Мережевий доступ Codex та хмарний браузер (Codex network access / Cloud browser) дозволяють агенту ChatGPT Work виходити у відкритий інтернет. Увімкнено за замовчуванням.
Голосовий режим та генерація зображень (Voice Mode / Image generation): доступ до голосового спілкування та створення картинок. Увімкнено за замовчуванням.
Режим навчання (Study Mode) та розклад (Study hours) змушує ШІ підштовхувати дитину до самостійного пошуку відповідей замість видачі готових рішень. Вимкнено за замовчуванням.
Час тиші (Quiet hours): повне блокування доступу до чату у визначені години. Вимкнено за замовчуванням.
Важливо: підліток не може змінювати налаштування, які контролюються батьками, доки акаунти залишаються пов'язаними.
Зв'язування акаунтів активує екстрені сповіщення. Якщо дитина обговорює з ШІ теми самоушкодження або заподіяння шкоди іншим, батьки отримують сповіщення через SMS, електронну пошту та додаток.
Перед відправкою сповіщення критичний контент перевіряється штатною командою модераторів OpenAI. Компанія ставить за мету сповіщати батьків протягом години з моменту створення небезпечного запиту.
Для створення максимально захищеного та продуктивного простору фахівці радять внести такі зміни:
Вимкнути "Збережені спогади": це ключовий крок. Дослідження показують, що довготривала пам'ять ШІ створює ілюзію справжніх стосунків і формує надмірну емоційну прихильність підлітка до чат-бота.
Вимкнути "Покращення моделі для всіх": це захистить приватне листування дитини від потрапляння в навчальні датасети.
Налаштувати "Режим навчання" (Study Mode): доцільно встановити розклад, за яким після школи чат-бот працюватиме виключно у режимі підказок, а не даватиме готові відповіді на домашні завдання.
Залишити увімкненими генерацію зображень і голосовий режим: вони корисні для інфографіки, візуальних проєктів та покращення доступності інструмента.
Параметри мережевого доступу ChatGPT Work можна ігнорувати, оскільки підлітки рідко використовують цей функціонал.