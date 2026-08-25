OpenAI кинула виклик Microsoft: ChatGPT перетворюється на ШІ для всього

OpenAI представила ChatGPT Work - новий інструмент, який розширює можливості автономних ШІ-агентів. Сервіс може самостійно виконувати багатокрокові робочі завдання, отримуючи прямий доступ до потрібних інструментів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на аналітику TechCrunch .

Від відповідей на запитання до повного виконання завдань

Додаток ChatGPT Work створено на основі інструменту Codex, проте його адаптували для фахівців інших галузей - бухгалтерів, аналітиків, маркетологів і менеджерів.

Головна відмінність нового продукту полягає у тому, що він не просто відповідає на запитання у форматі діалогу, а автономно виконує складні доручення.

Для цього користувачеві необхідно надати моделі доступ до своїх робочих сервісів - електронної пошти, корпоративного месенджера Slack, баз даних Notion чи Figma та навіть календарів.

За словами розробників, мета компанії - перейти від концепції текстового чату до створення "цифрового особистого помічника", який взяв би на себе всю офісну рутину.

Технічні можливості та реальні кейси використання

За словами розробників, ChatGPT Work інтегрується у робоче середовище й здатний опрацьовувати великі масиви інформації, до яких у людини "не доходять руки".

Представники OpenAI та ранні тестувальники виділяють кілька ключових сценаріїв використання сервісу:

Автоматичний збір аналітики: ШІ-агент може самостійно прочитати обговорення проблеми в робочому чаті та створити на базі цих даних графіки й діаграми.

Створення звітів і меморандумів: інвестори та операційні команди використовують продукт для автоматичного збору даних про компанії з різних джерел у єдині аналітичні панелі.

Взаємодія з календарями та поштою: інструмент здатний знаходити у вхідних листах неструктуровану інформацію (наприклад, розклад подій) і самостійно вносити відповідні записи до Google Calendar.

Моніторинг досліджень: можливе налаштування автоматичного щотижневого дайджесту наукових публікацій та дайджестів за заданою темою.

Приватність та налаштування

Надання чат-боту повного доступу до особистого листування та корпоративних документів викликає побоювання щодо безпеки й приватності даних.

Провідний інженер із розробки десктопного додатка OpenAI Ендрю Амбросіно визнає, що ризик випадкового витоку конфіденційної інформації існує, однак компанія працює над тим, щоб зробити виконання завдань "максимально безпечним і прогнозованим".

Крім питань приватності, наразі залишаються й технічні бар'єри:

Складність налаштування прав доступу: надання дозволів на читання чи редагування файлів у хмарних сховищах наразі вимагає від користувача додаткових дій і паралельної роботи у веб-версії та мобільному додатку.

Оцінка якості роботи: на відміну від програмного коду, який або працює, або ні, оцінити якість бізнес-стратегії чи презентації, згенерованої ШІ, значно складніше.

Попри це, в OpenAI переконані, що світ готовий до переходу на повноцінну взаємодію з ШІ-агентами, а подальше вдосконалення мовних моделей зробить подібні інструменти стандартною частиною щоденної роботи будь-якого офісного працівника.