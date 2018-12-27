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В "Батькивщине" выступили за переход к инновационной модели экономики

Новости » Политика    27.12.2018 - 11:14
В "Батькивщине" выступили за переход к инновационной модели экономики
Фото: Иван Крулько (РБК-Украина/Виталий Носач)

Соответствующую модель экономику инициировала Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко восстановит доверие западных партнеров и создаст условия для украинского экономического чуда. Такое мнение высказал заместитель председателя партии "Батькивщина" Иван Крулько на телеканале NewsOne, сообщает РБК-Украина.

По его мнению, смена власти – единственный шанс для экономического рывка Украины, ведь при нынешней власти страна "катится в пропасть". Нардеп отметил, что в стране процветает коррупция, а "власть зарабатывает на войне и придумывает разные газовые и энергетические схемы".

"Западные партнеры не списывают нам долги, а иностранные инвесторы не вкладывают деньги в Украину, потому что не верят нынешней власти. Это еще одна причина, почему нам надо менять власть", – сказал Крулько.

Политик убежден, что первое, что нам надо сделать, восстановить доверие наших западных партнеров. Также надо договариваться с ними по внешнему долгу, ведь условия соглашения о реструктуризации долга, которое подписала министр финансов Наталия Яресько, "запрограммировали страну на неуспех". По соглашению, при росте ВВП свыше 3% нам надо отдавать 15% от заработанного, а более 4% – 40%, напомнил он.

"Нам надо расти на 9-12% в год, а не 3% и переходить к инновационной модели экономики, как это предлагает Юлия Тимошенко", – резюмировал политик.

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Новости Украины Тимошенко ЮлияБатькивщинаИван Крулько
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