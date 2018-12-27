У "Батьківщині" виступили за перехід до інноваційної моделі економіки

Фото: Іван Крулько (РБК-Україна/Віталій Носач)

Відповідну модель економіку ініціювала Тимошенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко відновить довіру західних партнерів і створить умови для українського економічного дива. Таку думку висловив заступник голови партії "Батьківщина" Іван Крулько на телеканалі NewsOne, повідомляє РБК-Україна.

На його думку, зміна влади – єдиний шанс для економічного стрибка України, адже за нинішньої влади країна "котиться у прірву". Нардеп зазначив, що в країні процвітає корупція, а "влада заробляє на війні та вигадує різні газові та енергетичні схеми".

"Західні партнери не списують нам борги, а іноземні інвестори не вкладають гроші в Україну, бо не вірять нинішній владі. Це ще одна причина, чому нам треба міняти владу", – додав Крулько.

Політик переконаний, що перше, що нам треба зробити, відновити довіру наших західних партнерів. Також треба домовлятися з ними щодо зовнішнього боргу, адже умови угоди про реструктуризацію боргу, яку підписала міністр фінансів Наталія Яресько, "запрограмували країну на неуспіх". За угодою, при зростанні ВВП понад 3% нам треба віддавати 15% від заробленого, а понад 4% – 40%, нагадав він.

"Нам треба зростати на 9-12% на рік, а не 3% і переходити до інноваційної моделі економіки, як це пропонує Юлія Тимошенко", – резюмував політик.