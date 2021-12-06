"Батькивщине" Тимошенко прогнозируют больше мандатов в следующем парламенте: названы причины

В статье отмечается, что во время президентской кампании-2019 Юлия Тимошенко удивила многих, рассказывая о современных технологиях и блокчейне в рамках презентации своей программы "Новый курс". Сейчас команда "Батькивщины" актуализирует эту программу для дальнейшего воплощения.

"Новый курс" ожидает своего времени, чтобы быть реализованным. Я уверен, что в следующем парламенте будет коалиционное большинство, и оно, скорее всего, не обойдется без "Батькивщины". Это значит, что таким способом мы сможем реализовать "Новый курс", - считает один из представителей фракции

О том, что команда Тимошенко серьезно готовится к следующим выборам, свидетельствует не только работа над программой - лидер партии проводит регулярные встречи с избирателями в рамках всеукраинского турне.

"В последний год лидер "Батькивщины" регулярно посещает регионы, проводя встречи с рабочими, учителями и врачами. Даже конкуренты Тимошенко признают: "живое" общение с электоратом - одна из ее сильных сторон", - говорится в материале.

По словам собеседников, Тимошенко невыгодно и рискованно образовывать коалицию со "Слугами народа", поэтому она может выбрать вариант "не вмешиваться в процесс и получать свои бонусы, пока правящая партия будет идти вниз". Именно падение рейтингов и единства в монокоалиции, а также склоки внутри президентской команды могут стать причиной проведения досрочных парламентских выборов.

"В своей публичной риторике Тимошенко и ее партия активно выступают за досрочные выборы Рады. Вероятно, в следующем парламенте коалиция будет представлена ​​не одной партией, а "Батькивщина" получит больше мандатов, чем у нее сейчас. Тогда шансы Тимошенко занять премьерскую должность в новой коалиционной конструкции будут явно выше", - резюмируется в статье.