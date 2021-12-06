Старый новый курс. Как Тимошенко и "Батькивщина" хотят вернуться к власти

Юлия Тимошенко после трех поражений на президентских выборах не отказалась от планов вернуться к власти. С 2019 года лидер "Батькивщины" дает понять, что не против занять и премьерский пост. Как и за счет чего Тимошенко хочет достигнуть этой цели – в материале РБК-Украина.

Юлия Тимошенко и ее команда готовились к президентским выборам 2019 года как к решающей схватке в ее политической карьере. Штабисты "Батькивщины" опасались: если ее третья попытка стать у руля государства снова закончится поражением, то в будущем получить победу будет еще сложнее.

Поход Владимира Зеленского на выборы спутал всю расстановку сил. Новый несистемный кандидат отодвинул на вторые роли всех опытных представителей политической элиты. Лидер "Батькивщины" на выборах 2019 года не смогла пробиться даже во второй тур, финишировав третьей.

Соратники Тимошенко не скрывали, что этот проигрыш серьезно подбил ее боевой настрой. "Каждый раз она хочет махнуть рукой, все бросить и отойти от управления партии. Но окружение ее отговаривает, потому что прекрасно осознает, что без Юли "Батькивщины" фактически нет. К тому же полностью уйти из политики она попросту не может, потому что без нее она, похоже, не представляет свою жизнь", – отметил собеседник, хорошо знакомый с Тимошенко.

Несмотря на поражение, лидер "Батькивщины" не отказывается от планов вернуться к власти. Первый очевидный способ, как прийти к этой цели – победить на выборах и руководить выстраиванием новой конструкции власти. Либо же вступить в коалицию на правах партнера, "выторговав" для себя как можно больше преференций и высоких должностей.

Методы наступления

Пока что первый вариант выглядит для "Батькивщины" менее реалистичным. В 2019 году Тимошенко получила 13,4% голосов, а ее партия на выборах в Раду взяла еще меньше – почти 8,2%. С тех пор "Батькивщине" удалось вернуть часть своих избирателей, разочаровавшихся в "Слуге народа". Различные социсследования последнего месяца дают партии от девяти до тринадцати с лишним процентов поддержки среди избирателей, которые пойдут голосовать и определились со своим выбором.

Во время президентской кампании-2019 Тимошенко удивила многих: вместо привычных акцентов на пенсиях и тарифах она рассуждала о современных технологиях и блокчейне в рамках презентации своей программы "Новый курс". Как рассказывали тогда собеседники РБК-Украина в ее штабе, таким образом Тимошенко пыталась выйти за пределы своего электорального ядра и привлечь молодых избирателей.

Но вскоре после выборов лидер "Батькивщины" вернулась к привычной риторике, заточенной на критику действий власти в социально-экономической сфере. Тем более, что "Слуга народа" дала ей отличный повод, запустив рынок земли, против чего категорически выступает партия Тимошенко.

Партия Тимошенко перешла в умеренную оппозицию к комаде власти (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

"Батькивщина" попыталась обернуть против власти ее же идею о расширении народовластия через всеукраинские референдумы. Политсила Тимошенко хотела организовать плебисциты по пяти вопросам, от рынка земли до легализации марихуаны.

Лидер "Батькивщины" использовала эту технологию задолго до прихода к власти команды Зеленского. Так, парламентские выборы 2007 года она предлагала совместить с референдумом о принятии новой Конституции, а выборы в Раду 2014 года – с вопросом о вступлении Украины в НАТО.

Но реализовать эти инициативы так и не получилось. Неудачей окончились и нынешние попытки. Центризбирком в августе прекратил подготовку к референдумам, которые инициировала "Батькивщина". Официальная причина – комиссии не предоставили необходимые по процедуре подписи граждан в их поддержку. Как утверждают собеседники издания в окружении Тимошенко, возвращаться к теме референдумов партия пока не планирует.

По словам одного из собеседников издания в рядах "Батькивщины", они рассчитывают пробить так называемый электоральный потолок примерно в 15%. И как раз сейчас для этого "ищутся технологические инструменты", утверждают источники в политсиле. Один из них – это возвращение к "Новому курсу" 2018 года.

"То, что мы предлагали на выборах, мы актуализируем и будем говорить именно о тех шагах, которые мы можем сделать быстро для изменения ситуации. Думаю, Юлия Владимировна скоро сделает анонс – возможно, в формате пресс-конференции – этой истории и мы будем дальше работать с нашими организациями, чтобы доносить нашу позицию по "Новому курсу", – сказал изданию заместитель главы партии "Батькивщина", нардеп Вадим Ивченко.

Еще один замглавы политсилы Иван Крулько уточнил, что сейчас идет подготовка "интеллектуальных мероприятий", чтобы вновь подсветить идеи "Нового курса".

"Он ждет своего времени, чтобы быть реализованным. Я уверен, что в следующем парламенте будет коалиционное большинство и оно, скорее всего, не обойдется без "Батькивщины". Это значит, что таким способом мы сможем реализовать "Новый курс", – отметил нардеп.

"Батькивщина" хочет реанимировать программу "Новый курс" (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В то же время другой источник в "Батькивщине" рассказал, что к следующим выборам их команда готовит новый объемный документ под условным названием "программа Тимошенко".

Сейчас она делает упор на испытанной годами практике – личных встречах с избирателями в рамках всеукраинского турне. В последний год лидер "Батькивщины" регулярно посещает регионы, проводя встречи с рабочими, учителями и врачами. Даже конкуренты Тимошенко признают: "живое" общение с электоратом – одна из ее сильных сторон.

Еще один тактический ход, над которым сейчас раздумывают штабисты "Батькивщины" – это привлечение в партию мажоритарщиков, в том числе из "Довиры" и "За майбутнє". Один из собеседников в "Батькивщине" рассказал, что точечные переговоры по этому поводу уже ведутся. Большинство представителей этих групп уже не раз побеждали в своих округах и по-прежнему сохраняют высокий уровень поддержки.

Но следующие выборы должны пройти по новой пропорциональной системе с открытыми списками – пока менять ее в команде власти не собираются. Если рейтинговый мажоритарщик пойдет по региональному списку партии, он может повысить ее общенациональный результат.

Ситуативные партнеры

В условиях парламентско-президентской республики глава государства – не единственный пост в стране, дающий власть. Особенно в руках умелого "тяжеловеса", имеющего за спиной десятки лет в политике.

Оправившись после поражения на президентских выборах в 2019 году, в "Батькивщине" выбрали другую стратегию. Перед парламентской кампанией и после нее политсила заявляла о готовности вступить в коалицию со "Слугой народа", чтобы "опытный премьер-министр" Тимошенко могла подставить плечо "молодому президенту" Зеленскому. Но новой правящей партии, получившей единоличную власть, союзники не понадобились. В итоге "Батькивщина" заняла роль умеренной оппозиции, критикуя Кабмин, но при этом не трогая президента.

В начале этого года, когда единство монобольшинства давало сбой, в команде Тимошенко вновь заговорили об идее совместной коалиции со "Слугой народа". Главное условие "Батькивщины", которое шло вразрез с желанием Банковой, состояло в том, что их лидеру отходит пост премьера. Ни в какой реальный союз эти разговоры не переросли. Но по крайней мере диалог с командой власти сохраняется по сегодня, подтвердил РБК-Украина Вадим Ивченко.

В экстренных ситуациях острой нехватки голосов "Слуге народа" приходится искать подстраховку у партии Тимошенко. Можно выделить два маркерных вопроса, когда позиция фракции "Батькивщины" совпадала с линией монобольшинства – во время голосования за госбюджет на 2020 год и во время отставки спикера Дмитрия Разумкова.

Фракция Тимошенко иногда "выручает" монобольшинство голосами (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Несмотря на то, что в политсиле Тимошенко хвалили работу главы Верховной рады, почти вся фракция поддержала отзыв Разумкова. Тогда в "Батькивщине" объяснили свое решение тем, что экс-спикер был частью "Слуги народа", а парламент во время его каденции принимал вредные, по их мнению, законопроекты.

Не всем представителям "Батькивщины" по душе такая ситуативная помощь правящей команде.

"Есть группа депутатов, которые разговаривают с Офисом и "Слугой народа", а потом в достаточно надменной манере раздают указания, как фракция должна голосовать. Но во фракции есть не самые последние люди, которые из себя что-то уже представляли еще до "Батькивщины". Например, тот же Тарута. Многим не нравится такая ситуация, но они молчат, так как многим обязаны Юлии Владимировне", – рассказал собеседник, знакомый с ситуацией внутри фракции.

Один из нардепов от "Батькивщины"– Андрей Николаенко – открыто пошел против позиции фракции в вопросе Разумкова и демонстративно проголосовал против. Сейчас он входит в межфракционное объединение "Разумная политика", созданное экс-спикером. В это же МФО сначала хотел вступить еще один нардеп из "Батькивщины" – Владимир Кабаченко, но позже отозвал свою подпись о членстве.

"Я понимаю коллег, которые не решились вступать в МФО, хотя симпатизируют Разумкову. Они видят свое политическое будущее вместе с партией "Батькивщина" и, возможно, походом с ней в следующий парламент. Я не планую баллотироваться, но если это случится, то, однозначно, это будет другая команда – партия Разумкова", – прокомментировал изданию Николаенко.

Основная масса сторонников Разумкова – это списочники внутри "Слуги народа". Пока они не собираются выходить из фракции, потому что непременно потеряют мандаты. Но сам факт создания экс-спикером отдельного МФО, а в будущем – и отдельной партии, запустил турбулентность внутри монобольшинства. Если расшатывать ситуацию возьмутся еще и влиятельные "игроки" извне, например, выманивая мажоритарщиков из фракции – "Слуге народа" потребуются партнеры для новой коалиции.

"Батькивщина" не против войти в коалицию с СН, но на своих условиях (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

В "Батькивщине" не отбрасывают возможность того, что могут сформировать большинство с президентской партией. Их главное условие остается неизменным – возможность привести собственную команду в Кабмин. Правда, теперь в окружении Тимошенко смотрят на такую перспективу более скептически и менее охотно.

"Сейчас никаких переговоров о формировании коалиции нет. Я не вижу, что в этой перспективе они могут стать реальностью. Возможно, если монобольшинства не будет, то будет консенсус элит в парламенте, что нужно проводить досрочные парламентские выборы. Это тоже мог бы быть вариант для того, чтобы сформировать действительно сильный парламент, а затем и правительство. Но это все гипотетически", – сказал РБК-Украина Иван Крулько.

В "Слуге народа" также просчитывают потенциальные шаги на случай развала монобольшинства. Запасной вариант – объединение с парламентскими группами "Довира" и "За майбутнє" или же вступление их депутатов в президентскую фракцию. Этот сценарий в команде Зеленского оценивают как нежелательный, но более удобный, чем формирование коалиции вместе с "Батькивщиной".

Вряд ли Тимошенко согласится на что-то меньшее, чем пост премьера. Тогда команда Зеленского лишится всей полноты власти в стране, что пока не вписывается в ее планы.

"У Тимошенко есть два пути. Первый – пойти на коалицию со "Слугой народа" в этом парламенте и довольствоваться чем-то меньшим – должностями спикера или министра. Но это может быть рискованно, из-за разных идеологических взглядов ее избиратель может этого не понять. Поэтому не исключено, что она может избрать другой путь: не вмешиваться в этот процесс и получать свои бонусы, пока правящая партия будет идти вниз", – говорит один из собеседников, хорошо знакомый с ситуацией в "Батькивщине".

Пока же все выглядит так, что Тимошенко склоняется ко второму варианту. Что также показательно: в своей публичной риторике она и ее партия активно выступают за досрочные выборы Рады. Вероятно, в следующем парламенте коалиция будет представлена не одной партией, а "Батькивщина" получит больше мандатов, чем есть у нее сейчас. Тогда шансы Тимошенко занять премьерский пост в новой коалиционной конструкции будут явно выше.