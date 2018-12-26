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В "Батькивщине" назвали результаты выборов в ОТО индикатором поддержки

Новости » Политика    26.12.2018 - 10:41
В "Батькивщине" назвали результаты выборов в ОТО индикатором поддержки
Фото: Александра Кужель (УНИАН)

Кужель прокомментировала результаты выборов

Очередная безоговорочная победа "Батькивщины" на выборах в ОТО, которые прошли в Украине 23 декабря, свидетельствует о поддержке курса кандидата в президенты Юлии Тимошенко. Об этом сказала народный депутат от партии Александра Кужель в прямом эфире на телеканале "Наш", сообщает РБК-Украина.

По ее данным, абсолютное первое место с большим отрывом заняла "Батькивщина" – 35,7%. На втором месте с результатом 22,7% – Блок Петра Порошенко. Эти результаты, отметила Кужель, базируются на обработке протоколов с мокрыми печатями.

"Для нас поддержка того курса, по которому идет кандидат в президенты Юлия Тимошенко, является принципиальным. И поддержка команды "Батькивщины", которая работает на исполнение этого курса, – это индикатор, лакмусовая бумажка: воспринимают люди этот курс или нет. А для власти – это оценка их результатов", – отметила политик.

В то же время нардеп считает, что избирательный процесс все больше напоминает выборы при Януковиче. В частности, имеющийся беспрецедентный уровень давления на кандидатов, угрозы, масштабная скупка голосов, как это происходило, например, в Киевской области, уверена Кужель. 

Политолог прокомментировал результаты "Батькивщины" на выборах в ОТО
Новости Украины Александра КужельБатькивщинавыборыТимошенко Юлия
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